Mercato 2023, Roma unico club in Serie A a non aver ancora speso nulla (FOTO)

NOTIZIE AS ROMA – Il calciomercato estivo 2023 ha vissuto le sue prime due settimane tra acquisti, cessioni, voci e trattative ancora in bilico.

Per fare un rapido punto della situazione sotto l’aspetto economico, il noto portale calcistico Transfermarkt ha stilato una classifica dei club di Serie A basandosi su quanto speso finora in sede di mercato.

Al primo posto c’è la Juventus, che ad oggi ha già sborsato 77,6 milioni di euro. Completano il podio due club inattesi: il Sassuolo con 52 milioni e il Monza con 41. Ultimo posto in solitaria per la Roma, dietro all’Empoli: i giallorossi al momento sono l’unica squadra a non aver speso finora neanche un euro per gli acquisti.

I tre nuovi arrivi giallorossi N’Dicka, Aouar e Kristensen, sono infatti sbarcati nella Capitale senza nessun costo di cartellino. I primi due sono arrivati a costo zero da svincolati, il terzo in prestito secco.