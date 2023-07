Roma, le amichevoli contro Braga e Tolosa saranno trasmesse da DAZN

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo l’esordio stagionale contro la Boreale di due giorni fa, prosegue la preparazione della nuova stagione per la Roma con una serie di amichevoli.

Il giorno prima della partenza per il Portogallo prevista il 22 luglio, i giallorossi affronteranno il Latina a Trigoria, sempre a porte chiuse. Ma non sarà l’unico match che si giocherà in vista dell’inizio delle competizioni ufficiali.

Infatti, una volta arrivati ad Algarve, i ragazzi di Mourinho affronteranno il Braga (26 luglio, ore 21), per poi spostarsi in Francia per giocare contro il Tolosa (6 agosto, ore 20:30).

Entrambe le partite non solo saranno per la prima volta aperte al pubblico, ma saranno anche trasmesse in esclusiva da DAZN.