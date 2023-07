CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 17 luglio 2023 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:30 – SOSA SE PARTE SPINAZZOLA – In caso di cessione di Spinazzola, corteggiato dall’Al-Shabab, la Roma sta valutando con attenzione il profilo di Borna Sosa (25) dello Stoccarda come possibile sostituto per la fascia sinistra. (Leggo)

Ore 10:25 – L’ATLETICO NON ACCETTA PRESTITI PER MORATA – Conferme sull’incontro tra Pinto e l’agente di Morata (30), ma l’Atletico Madrid ha fatto sapere che non intende cedere il suo centravanti in prestito o con altre formule che non prevedano il pagamento della clausola rescissoria. (Gianlucadimarzio.com)

Ore 9:30 – DOMINGUEZ RESTA IN CORSA A CENTROCAMPO – Nicolas Dominguez (25), centrocampista argentino del Bologna, resta uno dei profili seguiti da Tiago Pinto come rinforzo per la mediana romanista. Sabitzer continua a essere il preferito, ma deve sciogliere ancora le riserve sull’addio al Bayern. (Leggo)

Ore 8:45 – L’AGENTE DI MORATA INCONTRA PINTO – L’agente di Alvaro Morata (30), Juanma Lopez, è atteso a Roma e oggi incontrerà Tiago Pinto per parlare del possibile passaggio in giallorosso. (Corrieredellosport.it)

Ore 8:00 – MORATA VUOLE LA ROMA – Alvaro Morata (30) ha fatto sapere alle pretendenti di volere la Roma e per il momento mette davanti a tutti i giallorossi. Ora però tocca a Pinto trovare l’accordo sia col giocatore che con l’Atletico…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

(In aggiornamento…)

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!