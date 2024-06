Calciomercato Roma, Tiago Santos avanza a destra: il terzino del Lille ha convinto anche De Rossi

AS ROMA NEWS – Si chiama Tiago Santos, ha 21 anni, e di professione fa il terzino destro. E’ uno dei calciatori emergenti di scuola Lille che Florent Ghisolfi vorrebbe portare a Roma per sistemare una volta per tutte l’annoso problema su quella fascia rimasto irrisolto per troppi anni.

Daniele De Rossi ha messo l’acquisto di un terzino destro in cima alle priorità del mercato estivo: l’allenatore giallorosso ha segnalato Raoul Bellanova del Torino, mentre il ds ha rilanciato con il nome di Tiago Santos, profilo su cui anche il tecnico di Ostia sta convergendo.

Veloce, tecnico, dotato di un ottimo piede destro, bravo a difendere ma soprattutto ad attaccare, il terzino destro del Lille viene considerato un esterno a tutta fascia destinato a un futuro radioso. Ecco perchè Fonseca, fresco di passaggio al Milan, lo ha già segnalato alla dirigenza rossonera come rinforzo su cui investire. Si profila dunque un possibile derby di mercato, a meno che i rossoneri non chiudano per Emerson Royal.

La Roma ha l’esigenza di investire su un terzino destro giovane ma promettente, tenendo un occhio al budget di mercato: in rosa al momento i giallorossi hanno Karsdorp e Celik, con l’olandese messo in vendita ma ancora senza offerte. Sul turco invece c’è l’interesse del Galatasaray: se dovesse concretizzarsi, la Roma investirebbe parte dei soldi ricavati dalla sua cessione sul nuovo titolare a destra. Tiago Santos può essere portato a casa per una cifra compresa tra i 12 e i 15 milioni, prezzo più abbordabile di quanto richiesto dal Torino per Bellanova. Che resta però un obiettivo dei giallorossi.

Giallorossi.net – G. Pinoli

