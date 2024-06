“ON AIR!” – CARINA: “Omorodion e Fresneda ok come riserve, altrimenti c’è qualcosa che non va”, PIACENTINI: “Con 40 milioni andrei su altri profili”, PRUZZO: “Serve un attaccante pronto all’uso”, FERRAZZA: “Prenderei Morata o Icardi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La leggenda narra che Ghisolfi abbia già cambiato numero di telefono, e già quello di prima non ce l’aveva praticamente nessuno… Chiesa? Io sono convinto che allo stato attuale la storia è più giornalistica che materiale. Perchè oggi la Roma non è nelle condizioni di spendere per un giocatore la cui valutazione parte dai 25-30 milioni. Poi la Roma sa che ha bisogno di un’ala sinistra, e De Rossi sicuramente ha messo Chiesa in lista. Ma un conto è dire quello, un altro è dire che la Roma ha già allacciato i rapporti con l’agente…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Nel gioco del calciomercato, fa comodo non solo alla Roma che le venga accostato il nome di Chiesa, ma anche al calciatore stesso e al suo agente. Perchè se in Inghilterra c’è una squadra interessata a lui, può pensare: “Prendiamolo noi prima che va alla Roma“. Quindi è tutto un gioco della parti in questa fase di mercato, è davvero complicato capire bene. L’unica cosa certa sono i ruoli dove la Roma dovrà investire: due terzini, una mezzala, l’esterno alto e il centravanti… Omorodion? Se costa 40 milioni, io quei soldi li spenderei per altro…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Anche quest’anno c’è tanta gente che aspetta De Rossi col fucile spianato alla prima partita, c’è gente che spera che la Roma fallisca…E’ sempre stato così: il primo anno con Garcia, il primo anno con Luis Enrique, il primo anno con Spalletti…questa città è fatta così…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Di Dybala c’è gente che dice “andasse via” come se fosse un Karsdorp qualunque, e invece come numeri è uno dei giocatori più importanti della Roma di questi ultimi anni. Abraham? Gli inglesi sono capaci di tutto…qualcuno lo prenderà, e buon per loro. Ma poi noi dopo con chi giochiamo in attacco? … Icardi? Ma quanto può costare…Alla Roma pensano a ragazzi giovani, di una certa età, però non è che puoi prendere solo ragazzini altrimenti De Rossi fa la fine di Luis Enrique…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Icardi per l’attacco? Io me lo prenderei…Per me se ci sta con la testa è uno che fa ancora la differenza. Io per esempio mi prenderei anche Morata, sono quei giocatori che hanno un tale curriculum che io ce li metterei sempre dentro lo spogliatoio della Roma…Poi secondo me alla Roma manco ci pensano…”

Stefano Petrucci (Radio Manà Manà Sport): “Saranno mesi di nomi sparati a caso, quando di questi 600 nomi al massimo uno o due ne andranno a buon fine… Alla fine è sempre l’ultima settimana quella decisiva. Chiesa? Secondo me ci sono pochissime possibilità che venga a Roma, e si prospetta l’ennesimo tormentone. Banza? In una squadra come la Roma potrebbe fare la riserva, penso che sia meglio di Belotti, ma mi sembra strano che la Roma possa permettersi di prendere Banza e un titolare perchè so quali sono le possibilità di spesa della Roma. E so qual è l’ansia di De Rossi, che da una parte è consumato dall’entusiasmo di aver raggiunto quello che sognava da una vita, e cioè allenare la Roma, e dall’altra di ritrovarsi alla seconda o terza partita non vinta a parlare del panettone che non mangerà. Perchè Roma è questa. Non si parlerà invece delle penniche storiche fatte dai Friedkin, perchè nella Roma ci sono una serie di manchevolezze, si è in ritardo su tutta la linea…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Chiesa? Secondo me non vuole venire alla Roma, secondo me vorrebbe restare alla Juve e credo abbia toccato con mano il fatto che la Juve non vuole tenerlo. Un po’ per i costi dell’ingaggio, che se li dovrebbe accollare la Roma…io 5-6 milioni non glieli darei. Gli concederei una base importante, con bonus in base a presenze e gol… A chi darei una seconda possibilità tra quelli che hanno deluso nella Roma? Forse ad Aouar, non mi capacito del fatto che sia stato così trasparente. Se uno trasparente, non giocando, ha fatto 4 gol, se diventa visibile cosa fa? Io penso che valga di più di quello che ci ha fatto vedere…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Io penso che Abraham abbia la possibilità concreta di tornare in Premier. La Roma oltre i 16 milioni farebbe plusvalenza, ma è pure vero che poi dovresti prendere un altro attaccante. Oggi faccio il nome di Omorodion, un under 21 spagnolo, ma presentarsi con lui come titolare mi sembra azzardato. Se lo affianchi ad Abraham è un conto, altrimenti c’è qualcosa che non va. Stesso discorso vale per Fresneda: se prendi anche un terzino destro titolare ok, altrimenti non ci siamo. Se dovessi vendere Abraham devi andare su un giocatore strutturato, non su una scommessa… Se la Juventus prende Douglas Luiz e alla Roma accostano solo giovani di belle speranze, è normale che il tifoso faccia dei paragoni…Douglas Luiz è un giocatore di livello internazionale, in Serie A gioca in infradito…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ramadani gestisce un sacco di calciatori, lavora con un sacco di società, e bisogna sempre tenerlo d’occhio. La Roma sta cercando di capire se può monetizzare con Abraham. Però lo venderesti nel peggior momento, dovresti prima rilanciarlo. Io sono dell’idea che in quel ruolo ti serve uno pronto, non la promessa che ti esplode tra uno o due anni, altrimenti è un casino… Su Chiesa, non storcerei la bocca se dovesse arrivare un giocatore di quel livello lì. Ma non sarà facile, la Juve ha tutte le intenzioni di rifare uno squadrone…”

Nando Orsi (Radio Radio): “De Rossi ha acquisito una voce importante all’interno della società. Di solito con gli allenatori giovani i club fanno quello che gli pare. E’ ovvio che la Roma farà scelte in prospettiva, prendendo molti giovani, ma se ne azzecchi due o tre… La Roma deve però tornare in Champions, manca da troppo tempo. Io penso che con tre anni di contratto De Rossi avrà voce in capitolo sui giocatori da prendere…”

Redazione Giallorossi.net

