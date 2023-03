Calciomercato Roma, Torino e Sassuolo su Carles Perez. E il Celta…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il Celta Vigo vorrebbe trattenere Carles Perez, ma non è disposto a pagare i 10 milioni di euro pattuiti in estate con la Roma per il riscatto dell’attaccante spagnolo.

Per questo motivo, scrive oggi il quotidiano iberico “AS“, l’ex Barcellona potrebbe tornare nella Capitale il prossimo luglio, anche se solo di passaggio.

Sulle sue tracce, che sta facendo una buona stagione in Liga, ci sarebbero Sassuolo e Torino, pronti a trattare con la Roma in estate.

Il Celta però non molla e prepara una contromossa: il club spagnolo vorrebbe rinnovare il prestito di un altro anno, inserendo però l’obbligo di riscatto. Resta da capire se la Roma accetterà questa formula.

Fonte: AS