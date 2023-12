Calciomercato Roma, tre richieste dal Brasile per Vina: Pinto ha fissato il prezzo

AS ROMA NEWS – Matias Vina potrebbe essere, un po’ a sorpresa, il calciatore in grado di garantire alla Roma di fare cassa in vista del prossimo mercato invernale.

L’indiscrezione svelata oggi da La Repubblica vede ben tre club sudamericani pronti a farsi avanti per riportare il calciatore di proprietà della Roma nel campionato brasiliano fin da gennaio.

Oltre al Palmeiras, ex squadra del terzino uruguaiano, anche Corinthians e Flamengo hanno chiesto informazioni al club capitolino. Tiago Pinto ha fatto sapere che il prezzo richiesto è di 10 milioni di euro, gli stessi della clausola di riacquisto stabilita in estate con gli emiliani.

Vina sta facendo bene col Sassuolo, da qui il forte interesse dal Brasile: il gm giallorosso assapora la possibilità di registrare l’ennesima plusvalenza già nel mercato di gennaio.

Fonte: La Repubblica