Lo strano infortunio “a freddo” di Spinazzola: risveglio con dolore, poi lo stop

NOTIZIE AS ROMA – L’edizione odierna del Corriere dello Sport svela il motivo dietro l’ennesimo stop di Leonardo Spinazzola, decisamente inusuale per come avvenuto.

Il terzino sinistro infatti non si è fermato durante il riscaldamento di Roma-Fiorentina, come si era scritto nelle ultime ore, ma per un motivo diverso. Il suo è stato un infortunio “a freddo”, al momento di alzarsi dal letto domenica mattina.

Il giocatore si è svegliato il giorno della partita con un dolore alla coscia sinistra, e lo ha riferito allo staff medico una volta arrivato a Trigoria. Da quel momento è scattato l’allarme. Spinazzola ha provato a scaldarsi con le riserve, visto che non sarebbe comunque partito titolare contro la viola.

Le risposte non devono essere state positive, dato che il giocatore non è entrato in campo nemmeno a partita in corso, con uno Zalewski ammonito e in evidente affanno su quella fascia. Spinazzola non si è allenato nemmeno ieri: gli esami parlano di sovraccarico muscolare, e il terzino non sarà convocato per la partita di domani sera contro lo Sheriff.

La speranza della Roma è che recuperi per Bologna, quando Zalewski non sarà disponibile per squalifica ed El Shaarawy quasi sicuramente tornerà a giocare da attaccante di fianco a Belotti, pronto a sfruttare la sua occasione al posto di Lukaku.

Fonte: Corriere dello Sport