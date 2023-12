Gallo scontento: Belotti vuole la cessione a gennaio

NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Ne è passata di acqua sotto i ponti da quell’estate in cui Andrea Belotti si mise in testa di arrivare ad ogni costo alla Roma, firmando per i giallorossi solo gli ultimi giorni di agosto, quando Tiago Pinto riuscì a fargli spazio nella rosa romanista.

Ora il Gallo sembra non essere più tanto felice nella Capitale. Il motivo è presto detto: a 29 anni, nel pieno della maturità calcistica, Belotti sperava di trovare più spazio nelle rotazioni di Mourinho. Che invece ora sembra preferirgli Sardar Azmoun quando è il momento di cambiare uno dei due titolarissimi in attacco.

L’ex Torino è letteralmente sparito in campionato nonostante un avvio di stagione promettente, e in Europa ha giocato titolare due volte su cinque. Troppo poco. E così adesso il Gallo sta seriamente meditando sull’addio alla Roma nel prossimo mercato invernale.

“E’ insoddisfatto del rendimento nella Capitale e vorrebbe cambiare aria”, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero. La Roma potrebbe sacrificarlo per far spazio a un difensore, anche se le condizioni precarie di Dybala invitano alla cautela. Intanto Belotti spera di giocare titolare sia domani che domenica prossima, e di tornare a segnare: quale miglior biglietto da visita che qualche gol prima del mercato invernale?

Fonte: Il Messaggero