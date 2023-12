San Patricio fa miracoli e ora spera nel rinnovo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo un avvio di stagione non proprio esaltante, ora Rui Patricio è tornato a chiudere la porta. E i risultati si vedono: le sue ultime prestazioni sono state sopra la sufficienza, e contro la Fiorentina è stato decisivo per l’1 a 1 finale.

Le statistiche dicono che ha compiuto sette parate complessive, alcune determinanti, come quella su Nzola nel primo tempo, quando l’attaccante ex Spezia si era presentato solo davanti alla porta giallorossa, o quelle sui colpi di testa di Nico Gonzalez e Martinez Quarta nella ripresa.

Nel momento di massima difficoltà, quando la Roma si è ritrovata in nove per l’espulsione di Lukaku, il pensiero di Mourinho è finito a Rui Patricio, l’ultimo ostacolo da superare per gli avversari. Era troppo lontano per dargli delle indicazioni a voce, così l’allenatore ha rimediato un foglio in panchina e si è messo a scrivere sopra qualcosa prima di consegnarlo a un raccattapalle che l’ha portato fino ai guantoni del portiere della Roma.

Arrivato a 35 anni, il futuro calcistico di Rui Patricio è un rebus. In scadenza di contratto a giugno, il portiere sa che i prossimi mesi saranno decisivi per convincere la Roma a proporgli il rinnovo per una o forse addirittura due stagioni.

Tra i pali, se il fisico regge, si può arrivare e superare la soglia degli “anta” senza problemi. Ma quella firma passa senza dubbio da altre parate decisive, magari a Bologna, oppure a Torino, forse contro il Napoli. E pure oltre, da gennaio fino al termine della stagione.

Fonte: Corriere dello Sport