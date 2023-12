Roma, è la chance dei dimenticati

AS ROMA NEWS – Da Aouar a Belotti, da Sanches ad Azmoun. E’ il momento delle seconde linee, dei giocatori meno utilizzati o messi da parte per scelta tecnica. Di quelli che sono arrivati a Roma con grandi aspettative, ma che per diversi motivi sono usciti dai radar dei protagonisti. Quelli che di solito scaldano la panchina, ma che ora diventeranno fondamentali per le sorti della Roma.

A cominciare da giovedì sera: i giallorossi affronteranno lo Sheriff all’Olimpico, una gara che sulla carta ha ancora un significato. Qualora lo Slavia dovesse inciampare in casa contro il Servette, la Roma potrebbe ancora centrare il primato nel girone. Ma serviranno gol, e tanti.

Ecco perchè Mou si affiderà alla voglia di rivincita di Aouar in mezzo al campo: l’algerino parlerà oggi in conferenza, segnale della sua titolarità domani. Per l’ex Lione è arrivato il momento di cominciare a dare dimostrazione di essere un calciatore da Roma. Spera anche Renato Sanches, che deve sbloccarsi anche dal punto di vista mentale e mettere da parte le paure che sembrano incidere anche sui suoi continui stop.

Tra i calciatori che saranno maggiormente utilizzati nelle prossime partite c’è sicuramente Andrea Belotti, uno di quelli che è stato messo da parte nonostante l’inizio promettente di stagione. La presenza di Lukaku e la crescita di Azmoun hanno messo il Gallo in secondo piano, con l’ex Torino che è sceso improvvisamente nelle gerarchie di Mou. Ora per lui ci saranno due partite dove tornare protagonista.

Sulle spalle di Belotti sarà poggiato tutto l’attacco della delicata trasferta di Bologna, ma il Gallo avrà molto probabilmente una maglia da titolare anche domani sera contro lo Sheriff: Azmoun sarà indisponibile e Dybala sarà ai box per tutto il 2023. Mourinho ha bisogno di lui per provare ad arrivare primo nel girone di Europa League e per battere il Bologna nello scontro al quarto posto di domenica prossima.

Il finale di 2023 sarà poi importantissimo anche per Sardar Azmoun: con la Joya in infermeria, sarà l’iraniano a fare coppia con Lukaku nei big match contro Napoli e Juventus. Non è escluso che il centravanti del Bayer possa recuperare dal problema al polpaccio (escluse lesioni) per giocare domenica in coppia con Belotti. La Roma in questo momento ha bisogno di tutti, anche dei gol di Azmoun.

Giallorossi.net – A. Fiorini