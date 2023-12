ULTIME DA TRIGORIA – Rifinitura con tante assenze: out Pellegrini, Mancini, Cristante e Paredes

NOTIZIE AS ROMA – Rifinitura con diverse assenze eccellenti nella Roma alla vigilia della partita contro lo Sheriff, ultima giornata del girone G di Europa League.

Oltre a Spinazzola, Dybala, Azmoun, Smalling e Abraham, questa mattina non erano in gruppo nemmeno Pellegrini, Mancini, Cristante e Paredes. Per loro quattro nulla di preoccupante, ma resta da capire se questi calciatori saranno a disposizione del tecnico per la partita di domani sera.

Per saperlo con certezza bisognerà aspettare ancora qualche ora: alle 13:30 è prevista la conferenza stampa di Josè Mourinho, che farà un punto sull’infermeria giallorossa in vista dei prossimi impegni stagionali.

Giallorossi.net – A. F.