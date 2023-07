Calciomercato Roma, ufficiale l’acquisto di Julen Guerrero: al Real Madrid il 50% della futura rivendita (FOTO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ ufficiale: la Roma ha acquistato il giovane centrocampista spagnolo Julen Jon Guerrero, 19 anni, dal Real Madrid.

La notizia viene rivelata da Fabrizio Romano su Twitter, che in esclusiva pubblica anche una foto che dimostra come il calciatore abbia firmato con il club giallorosso.

Il Real Madrid ha deciso di lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto, e manterrà una percentuale molto alta sulla futura rivendita, e cioè il 50%.

AS Roma are signing Julen Jon Guerrero from Real Madrid, Athletic’s legend son 🟡🔴

2004 born talent joins Roma thanks to director Vergine’s work from Real on loan with free buy option clause.

Real Madrid will keep 50% of future sale.

Exclusive pic of contract signing ⤵️📸 pic.twitter.com/lriSBlmZP8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2023