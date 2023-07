Uefa, respinto il ricorso della Roma: confermate le quattro giornate di squalifica a Mourinho

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo i 10 giorni di squalifica in Serie A, la Roma dovrà fare a meno di Josè Mourinho anche per le prime partite di Europa League.

Il ricorso del club per la squalifica del tecnico dopo le offese a Taylor al termine di Siviglia-Roma, è stato infatti respinto.

Lo Special One, riporta Sky Sport, dovrà dunque scontare le quattro giornate di squalifica.