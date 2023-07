RITIRO ROMA – Squadra in campo per l’allenamento pomeridiano: out Solbakken e Belotti. Presente Tiago Pinto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue la preparazione in terra portoghese della Roma dopo l’amichevole di ieri pareggiata per 1 a 1 con il Braga.

La squadra è scesa in campo nel pomeriggio dopo il riposo concesso in mattinata: assente, oltre a Solbakken, sempre alle prese con un affaticamento muscolare, anche Andrea Belotti. L’attaccante ieri è stato l’unico a giocare l’amichevole per intero, e così mister Mourinho ha deciso di lasciarlo a riposo.

In gruppo Gianluca Mancini, che però si sta allenando con una maschera protettiva sul volto dopo il colpo rimediato ieri. Da segnalare la presenza di Tiago Pinto sul campo di allenamento.

Ufficializzato intanto il prossimo test in programma ad Albufeira: la Roma affronterà sabato 29 luglio alle ore 21 italiane (le 20 in Portogallo) la formazione dell’Estrela Amadora, club appena promosso nella massima serie del campionato portoghese.

Giallorossi.net – A. Fiorini