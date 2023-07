Ufficiale, Shomurodov ceduto al Cagliari in prestito con diritto di riscatto: le cifre (COMUNICATO AS ROMA)

AS ROMA NOTIZIE – L’operazione era stata perfezionata ormai giorni fa e si attendeva soltanto l’annuncio, che ora è ufficiale: Eldor Shomurodov è un nuovo giocatore del Cagliari.

Lo comunica la Roma con una nota apparsa sia sui social che sul proprio sito di riferimento. L’uzbeko si trasferisce nel club sardo in prestito con opzione per un trasferimento a titolo definitivo.

In giallorosso, Shomurodov ha collezionato 48 presenze e 6 reti. Nel gennaio del 2023 si era trasferito in prestito allo Spezia, non riuscendo però a evitare la retrocessione del club ligure. Ora il giocatore spera di rilanciare la sua carriera in Sardegna.

🤝 Eldor Shomurodov ceduto a titolo temporaneo al Cagliari con opzione per il trasferimento a titolo definitivo. In bocca al lupo, Eldor!

📄 https://t.co/loojcRREvp#ASRoma pic.twitter.com/bSQTXLR6Kz — AS Roma (@OfficialASRoma) July 27, 2023

Stando a quanto rivela Gianluca Di Marzio, la Roma parteciperà al pagamento del 50% dello stipendio del calciatore. Il club incasserà subito 1 milione di euro per il prestito oneroso, mentre il riscatto è fissato a 9 milioni.