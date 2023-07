Frattesi chiama Scamacca all’Inter: “Mi piacerebbe giocarci insieme”

NOTIZIE AS ROMA – Davide Frattesi, andato in gol all’esordio con l’Inter nell’amichevole giocata contro l’Al Nassr di Ronaldo (conclusa 1 a 1), ha parlato del suo amico Scamacca in un’intervista al Corriere della Sera.

“Conosco la situazione e da amico ho preferito evitare di aggiungermi alle cento persone che ti chiedono “dove vai?”. Una delicatezza, parliamo d’altro. Certo, dovessimo trovarci a giocare assieme mi farebbe piacere“.

Scamacca è corteggiato dalla Roma da tempo, ma anche l’Inter negli ultimi giorni si è fatta sotto sondando la disponibilità del calciatore e quella del West Ham.

Fonte: Corriere della Sera