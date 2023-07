CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 27 luglio 2023 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:00 – IL PSG “OFFRE” FABIAN RUIZ – Oltre a Renato Sanches, il PSG sta cercando di piazzare anche Fabian Ruiz (27), centrocampista spagnolo ex Napoli che a Parigi non ha giocato titolare. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:40 – UNDER AL FENERBAHCE, LA ROMA INCASSA – Il trasferimento di Cengiz Under (26) dal Marsiglia al Fenerbahce permetterà alla Roma di incassare il 20% della futura rivendita. L’affare è ai dettagli. Lo riferisce Fabrizio Romano su Twitter.

Ore 8:35 – MORATA ROMPE CON L’ATLETICO – Alvaro Morata (30) ha fatto sapere al suo allenatore di voler andare via dall’Atletico Madrid. Lo strappo è ancora più insanabile dopo che il club non ha rispettato la parola data all’attaccante, che mira a tornare in Italia… LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:10 – DUE NOMI PER COMPLETARE L’ATTACCO – La Roma valuta Carlton-Lewin (26) dell’Everton per completare l’attacco oltre a Scamacca. Piace anche Patson Daka (24) del Leicester. (Leggo / Gazzetta dello Sport)

Ore 7:45 – SCAMACCA-ROMA, LA FORMULA – Roma e West Ham sono al lavoro per Scamacca (24): la formula dovrebbe essere quella del prestito oneroso (3-4 mln) con obbligo di riscatto fissato a 22-23 milioni. (Leggo / Gazzetta dello Sport)

(In aggiornamento…)

