Calciomercato Roma, un terzino e un esterno d’attacco per De Rossi. Fiorentina su Belotti, proposto lo scambio con Ikonè o Brekalo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un terzino sinistro, possibilmente di piede mancino, e un esterno d’attacco per la destra. Sono queste le mosse che la Roma e il suo general manager vorrebbero compiere in entrata prima della chiusura del mercato invernale, prevista per il 1 febbraio alle 20.

E’ quanto rivela oggi la neonata emittente Radio Manà Manà Sport nel corso della trasmissione condotta da Riccardo “Galopeira” Angelini insieme al giornalista Emanuele Zotti della Gazzetta dello Sport e l’ex calciatore Giampiero Maini.

“Entro fine mercato la #ASRoma cercherà di mettere a disposizione a mister Daniele #DeRossi un esterno basso a sinistra e un esterno alto a destra” Fascia 10-14#manamanasportroma — Radio Mana Sport Roma (@manasportroma) January 22, 2024

Per riuscire in tale impresa, perchè di questo si tratterebbe viste le difficoltà che ha il club sul mercato, la Roma dovrebbe prima cedere due pezzi della propria rosa. Pinto spera che Renato Sanches possa accettare il trasferimento al Besiktas, liberando un posto in rosa e sgravando il monte ingaggi di uno stipendio pesante.

Oltre al centrocampista portoghese però servirebbe cedere un altro giocatore in rosa. Occhio ad Andrea Belotti che, stando a quanto rivela il Corriere Fiorentino, sembra essere finito nel mirino della viola. Mbala Nzola non ha convinto, e su di lui ci sono i sondaggi di Genoa e Cagliari. In caso di partenza dell’angolano, il Gallo diventerebbe un obiettivo concreto dei toscani.

Indiscrezione confermata da Calciomercato.com, che rivela come la Fiorentina abbia proposto uno scambio alla Roma con uno tra Ikonè e Brekalo come possibile contropartita, ma i giallorossi preferirebbero avere Cristiano Biraghi, 31 anni, terzino mancino della nazionale azzurra.

Fonti: Radio Manà Manà Sport / Corriere Fiorentino / Calciomercato.com

