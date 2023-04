Calciomercato Roma, voci su un accordo con van den Berg. Di Giovambattista: “Ha già svolto le visite mediche”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La già lunga lista di nomi di calciatori a parametro zero su cui la Roma starebbe mettendo gli occhi continua ad aumentare.

L’ultimo in ordine temporale è quello di Sepp van den Berg, 21 anni, difensore centrale olandese che attualmente milita nello Schalke 04.

Il giocatore, in scadenza di contratto il prossimo giugno, avrebbe già svolto addirittura le visite mediche per conto della Roma. A sostenerlo è il conduttore radiofonico Ilario Di Giovambattista.

Nel progetto del club capitolino il difensore olandese prenderebbe il posto di Kumbulla. Il 21enne, partito titolare nello Schalke, quest’anno non ha praticamente mai giocato per la rottura dei legamenti della caviglia che lo ha tenuto ai box per diversi mesi.