Calciomercato Roma, voci su un inserimento dei giallorossi per Beltràn: accordo col giocatore, si cerca l’intesa col River Plate

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma sta tentando di inserirsi su Lucas Beltràn, 22 anni, attaccante argentino del River Plate che sembrava destinato alla Fiorentina.

Le indiscrezioni si stanno susseguendo in questi minuti sia attraverso media e giornalisti argentini che italiani: Tiago Pinto avrebbe offerto 25 milioni di euro al club sudamericano, pareggiando l’offerta dei viola.

Ora quindi la palla passa al giocatore, che sarebbe dovuto sbarcare nelle prossime ore in Italia per firmare il contratto con i viola.

Situazione in divenire, si aspettano ulteriori aggiornamenti per capire se davvero la Roma fa sul serio per Beltràn e se questo significa che Pinto ha definitivamente abbandonato la pista Marcos Leonardo, bloccato dal Santos.

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Confermato il tentativo di inserimento della Roma, che ha raggiunto un accordo con l’agente di Beltràn ma non ha ancora quello con il River Plate.