ULTIME DA TRIGORIA – Ancora out Matic e Dybala. Aggregati Golic, Mannini e Alessio

AS ROMA NOTIZIE – La Roma continua a lavorare al “Fulvio Bernardini” di Trigoria in vista dell’amichevole contro il Partizani Tirana, in scena sabato alle 20, ultimo test prima dell’avvio del campionato.

Anche oggi non si sono allenati con il gruppo Paulo Dybala e Nemanja Matic, entrambi alle prese con problemi di natura diversa.

Mentre sono stati aggregati anche il 2004 Giacomo Faticanti, i due 2006 Lovro Golic e Mattia Mannini e l’attaccante classe 2004 Filippo Alessio.