Calciomercato Roma, Zapata sempre più lontano: l’Atalanta perde El Bilal Touré per tre mesi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’infortunio di El Bilal Touré, attaccante 21enne su cui l’Atalanta ha investito durante questa sessione di mercato, rischia di complicare forse in maniera definitiva l’affare Zapata in chiave Roma.

Il centravanti maliano ha effettuato oggi gli esami strumentali che hanno evidenziato la rottura dell’inserzione del tendine del retto femorale destro.

Il giocatore rischia di restare fuori dal campo per tre mesi. Un infortunio piuttosto serio che frena ulteriormente la cessione di Zapata ai giallorossi.