L’esterno del Cagliari Nadir Zortea, accostato alla Roma in questi ultimi giorni, ha commentato le voci sul calciomercato in un’intervista concessa ai microfoni di Sky Sport.

“Il mio nome associato ai grandi club? Me lo aspettavo. Ho sempre lavorato per questo. Io al momento però sono un giocatore del Cagliari e finché nessuno si fa avanti nel concreto sono contento di essere qui. Il mercato è appena iniziato, la società farà le sue valutazioni”.

“Penso che in questi anni sono stato a farmi le ossa e ho aggiunto uno scalino ogni anno, per cui credo che l’anno prossimo possa essere una buona annata, penso di essere pronto. Non vedo l’ora di misurarmi anche con livelli superiori nel caso in cui fosse possibile”.