Calenda: “L’area più idonea per lo stadio è Pietralata, pronto in 5 anni”. Ma Morassut: “Una proposta sbagliata”

AS ROMA NEWS – Si aspettava per la giornata odierna la mossa di Carlo Calenda, candidato a sindaco di Roma, per lo stadio di proprietà del club giallorosso. Ed è arrivata.

“Attualmente l’area più idonea è sicuramente quella che si trova vicino alla stazione Tiburtina, a Pietralata“, ha dichiarato Calenda, svelando la sua proposta per la zona dove poter realizzare l’impianto.

“La zona già oggi è servita da numerose infrastrutture di trasporto pubblico: la stazione ferroviaria di Tiburtina, la linea B della metropolitana, il capolinea autobus Atac e Cotral, l’autostazione dei pullman extraurbani e a breve il tram che verrà prolungato da piazzale del Verano.

Anche in auto è facilmente raggiungibile essendo vicinissima alla A24. Infine, grazie a un ponte pedonale all’altezza di Via Livorno/Via Salento, l’area sarebbe raggiungibile a piedi dai residenti delle aree limitrofe. Si può realizzare in 5 anni“.

Costruire uno stadio è un’iniziativa privata ma la vicenda assurda di Tor di Valle dimostra quanto sia importante la collaborazione con il Comune. Ecco la nostra proposta dettagliata su dove realizzare lo #StadioDellaRoma, in 5 anni: https://t.co/QuTSDmOnyK#RomaSulSerio pic.twitter.com/USpzcLfiY9 — Carlo Calenda (@CarloCalenda) July 6, 2021

Questa è solo una proposta di un candidato sindaco, ma è in realtà sarà il proponente, e cioè l’AS Roma, a decidere dove realizzare lo stadio, sottoponendo poi il progetto a chi sarà il prossimo primo cittadino della Capitale e alla sua Giunta.

Il vicepresidente del gruppo Pd, Roberto Morassut, boccia l’idea di Calenda “Calenda propone l’area di Pietralata per lo STADIO della Roma. Bisogna evitare una nuova avventura per il bene della città e della Roma. Pietalata è un comprensorio di proprietà comunale. Espropriato per finalità pubbliche legate alla realizzazione di un polo direzionale e di sviluppo moderno. Le aree espropriate – spiega – non possono essere attribuite a privati perchè questo aprirebbe un contenzioso devastante verso il Comune. Lo stesso errore fu fatto da Alemanno con la procedura di Project Financing per il prolungamento della linea B a Casal Monastero. Meglio evitare quindi di imboccare piste sbagliate. Consiglio a Calenda di ritirare quella proposta. E’ sbagliata”

Redazione Giallorossi.net