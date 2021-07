Tor di Valle, i terreni di Eurnova passano a Vitek: accordo firmato

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Alle 12 di oggi, martedì 6 luglio, Eurnova e la CPI di Vitek hanno firmato gli accordi per il passaggio di mano dei terreni di Tor di Valle e del relativo progetto per lo stadio della Roma.

Lo rende noto il giornalista de Il Tempo, Fernando Magliaro, con un tweet che riportiamo di seguito.

+++ ALLE 12 DI OGGI EURNOVA HA CEDUTO TERRENI E PROGETTO STADIO ALLA CPI DI RADOVAN VITEK +++ Lo #stadiodellaroma (o quel che ne rimane) passa di mano — Fernando M. Magliaro (@FMagliaro) July 6, 2021

La Roma però ha da tempo detto addio al progetto stadio di Tor di Valle, portato avanti per anni da James Pallotta e i suoi collaboratori senza successo.