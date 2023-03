Calvario Karsdorp, la sutura meniscale allunga i tempi: stop di 2 mesi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – I guai per Karsdorp sembrano non finire mai. Il terzino è riuscito a rompersi il setto nasale e lesionarsi il menisco in un colpo solo: quello dato da Diego Rico nel corso della partita di ritorno contro la Real Sociedad.

Il terzino giallorosso è stato operato dal professore Georg Ahlbäumer, medico di fiducia dei Friedkin, che stavolta ha dovuto procedere con una sutura meniscale, una procedura che allunga inevitabilmente i tempi di recupero almeno a due mesi.

Calendario alla mano, si arriva così alla terza settimana di maggio. Con il campionato che si conclude il 4 giugno, vien da sé che la stagione è ampiamente compromessa. Mai previsione fu più nefasta.

In meno di sei anni, infatti, Rick è stato operato alle ginocchia ben quattro volte: lesione del corno posteriore del menisco esterno del ginocchio destro (luglio 2017), crociato ginocchio sinistro (ottobre 2017), menisco interno sinistro (settembre 2022) e ieri lesione del menisco interno del ginocchio sinistro.

Fonte: Il Messaggero