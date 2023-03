Mou la priorità della Roma. Ma stavolta Conte non direbbe no

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La priorità della Roma resta Josè Mourinho. Ma il futuro dello Special One all’interno del club è ancora avvolto da una nube sottile.

Peserà tanto il raggiungimento della qualificazione in Champions League, obiettivo primario del club dei Friedkin, bisognoso dei soldi della principale competizione europea per dare nuovo slancio agli investimenti chiesti dallo Special One.

Il terzo anno sarebbe quello del grande salto, e Mou si aspetta qualcosa in più dal prossimo mercato. La Roma potrà garantirglielo? Ma l’incognita più grande è legata alla possibile offerta di un top club al tecnico portoghese, che a quel punto potrebbe anche lasciarsi tentare da un addio anticipato.

Occhio in quel caso al nome di Antonio Conte: secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola la Roma è tra le quattro squadre in Italia (oltre a Inter, Juve e Milan) che potrebbe pensare all’ormai ex Tottenham in caso di un cambio di panchina. E a differenza di qualche anno fa, Conte stavolta non direbbe di no ai giallorossi.

Fonte: Corriere dello Sport