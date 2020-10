Calvario Pastore: la Roma pronta a chiedere la rescissione in caso di stop oltre i 6 mesi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Javier Pastore è di nuovo sparito dai radar, e rischia di restare fermo ai box ancora a lungo. Così a lungo che la Roma ora sta pensando seriamente di rescindere il suo contratto. Lo rivela l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora).

Il Flaco è stato operato all’anca e i tempi di recupero sono incerti: nel caso in cui l’assenza del fantasista argentino dovesse superare i sei mesi, a quel punto il club capitolino procederebbe con la rescissione.

L’avventura di Pastore alla Roma è stata un calvario: arrivato a Trigoria sotto la direzione sportiva di Monchi, il giocatore ha trovato pochissimo spazio prima per difficoltà tattiche con l’allora tecnico Eusebio Di Francesco, e poi per una serie interminabile di problemi fisici. L’operazione all’anca è solo l’ultima tappa di una serie di infortuni che hanno impedito al ragazzo di mettere in mostra il suo talento.

Fonte: Il Tempo