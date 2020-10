El Shaarawy, torna il sorriso: a gennaio sarà della Roma. La formula dell’accordo

AS ROMA CALCIOMERCATO – Le faccine tristi su Instagram potrebbero diventare presto sorridenti. Stephan El Shaarawy ha visto sfumare il suo sogno di tornare alla Roma per mancanza di tempo: l’operazione nata nelle ultime ore di mercato non è riuscita a mettere tutti i tasselli a posto, ma a gennaio le cose si sistemeranno.

Per il Faraone è pronto il ritorno in giallorosso, dovrà solo aspettare qualche mese: stando a quanto riferisce l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), la trattativa tra la Roma, lo Shanghai Shenua e il giocatore azzurro è già delineata.

I giallorossi pagheranno 1,5 milioni per il prestito oneroso di El Shaarawy al club cinese, ma inseriranno anche un diritto di riscatto, formula che avrebbero voluto approntare nelle ultime ore del mercato appena concluso. Per il giocatore, disposto a una sensibile riduzione di stipendio, contratto da 3 milioni a stagione.

Fonte: Leggo