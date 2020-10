Controllo totale del club: ecco come Friedkin vuole la Roma tutta per sè

AS ROMA NEWS – Prosegue senza sosta il lavoro di Dan Friedkin, nuovo presidente della Roma, per costruire un club più solido e potente. Il magnate texano, racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) ha in mente un piano per avere il controllo totale del club e rendere la Roma più forte.

I prossimi passi sono riassunti così: l’Opa, la possibile (probabile) uscita dalla Borsa, l’aumento di capitale, il progetto stadio. In una sola parola “stabilità”. Friedkin, infatti, che già detiene l’86.6% delle azioni del club vuole avvicinarsi quanto più possibile al totale, per poter così guidare con più stabilità la Roma e, eventualmente, avere argomenti più convincenti di fronte a potenziali investitori.

Una volta resa più forte la base del club, arriverà il piano industriale vero e proprio, con la scelta del d.s. e di altri manager di caratura internazionale che lavoreranno a Trigoria e nel mondo, con Roma che sarà però il centro di potere principale.

Intanto, è arrivato ieri il via libera da parte della Consob al documento di offerta per l’Opa totalitaria obbligatoria, promossa in agosto da Romulus and Remus Investments Llc, il veicolo della famiglia Friedkin, nei confronti della As Roma. Una volta completata l’Opa si deciderà se effettuare il delisting e uscire dalla Borsa, cosa al momento molto probabile. Il passo successivo sarà poi l’aumento di capitale, altro passaggio necessario per dare alla Roma ancora più liquidità e certezze dal punto di vista finanziario.

Ora i Friedkin dedicheranno ancora più attenzione al progetto stadio. Dan Friedkin non è uomo che ama perdersi in chiacchiere. Vuole decisioni concrete e rapide e, quando necessario, sceglie in prima persona assumendosene il rischio. Anche per questo, insieme ai suoi più stretti collaboratori, ha deciso di essere in prima linea su Tor di Valle. La sensazione è che da qui ai prossimi mesi nella Roma, e in tutto quello che le gira intorno, cambieranno molte cose. Finanziarie e non.

Fonte: Gazzetta dello Sport