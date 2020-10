Friedkin, no alle cessioni di Ibanez e Veretout. Rifiutati 55 milioni di euro

AS ROMA NEWS – Qualcosa sta cambiando dentro la Roma. In questo mercato a Trigoria hanno deciso di rifiutare ogni offerta giunta per i calciatori più promettenti. E’ il nuovo corso targato Friedkin ad aver impostato questa modalità: i gioielli non si toccano.

Due le tentazioni a cui la nuova proprietà ha dovuto far fonte che vengono rese note oggi da La Repubblica (M. Pinci): un’offerta da 22 milioni di euro per Roger Ibanez da parte del Leicester e una da 33 per Jordan Veretout nell’ambito dell’affare Milik. Tanto infatti era stato valutato il francese nello scambio che si sarebbe dovuto mettere in piedi col Napoli.

“No, grazie”, la risposta di Dan Friedkin per i due calciatori, il primo considerato un possibile campioncino e il secondo un intoccabile del centrocampo giallorosso. La Roma ha voluto liberarsi dei giocatori considerati non in linea col progetto, tutti gli altri sono stati considerati incedibili.

Fonte: La Repubblica