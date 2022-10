Camara a centrocampo, Pellegrini su Lobotka e Karsdorp-Zalewski sulle fasce: ecco le mosse anti-Napoli di Mou

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho comincia a sperimentare la Roma che manderà in campo domenica sera per affrontare il Napoli capolista e provare a batterlo, impresa che finora non è riuscita a nessuna squadra.

Per contrastare le giocate di Kvaratskhelia e compagni, lo Special One sta pensando di confermare Camara a centrocampo per creare più densità in mediana, mettere Pellegrini sulle tracce di Lobotka, principale fonte del gioco azzurro, e puntare sul rientro di Karsdorp sulla destra.

Arginare la forza dell’esterno sinistro georgiano sarà uno delle chiavi del match: Mou pensa di inserire il terzino olandese, il più abile a difendere, ma capace anche di scegliere il momento giusto per affondare su quella fascia. A dargli una mano a braccare Kvaratskhelia ci penserà anche Gianluca Mancini, chiamato agli straordinari domenica sera.

A sinistra invece apertissimo il ballottaggio tra Spinazzola, più esperto, e Zalewski, più in forma. L’impressione è che al momento il giovane polacco parta al momento in leggero vantaggio, ma da qui a domenica le gerarchie possono cambiare.

In attacco molto probabile il rientro di Zaniolo dal primo minuto, con uno tra Abraham e Belotti a fargli spazio: l’ex granata appare stavolta destinato alla panchina.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Leggo / Il Messaggero