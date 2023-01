ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Problema alla caviglia per Mady Camara dopo avr ricevuto una botta nel corso dell’allenamento odierno.

Il centrocampista è uscito dolorante dal campo. Non dovrebbe essere nulla di grave, ma il calciatore è comunque in dubbio per la partita di domenica contro il Milan.

Il giocatore, poco considerato da Mou nelle ultime uscite, difficilmente partirà titolare soprattutto ora che ha accusato questo problema. Da valutare la sua presenza in panchina.

Fonte: Sky Sport