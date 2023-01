Solbakken, avanti piano: condizione non soddisfacente, Mou lo lascia ancora fuori

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non è ancora in condizione di giocare, nemmeno per qualche minuto. Ola Solbakken, al momento l’unico acquisto di questo mercato invernale, deve rinviare il suo esordio con la Roma.

L’attaccante norvegese, che in rosa andrà a sostituire Eldor Shomurodov (vicino al Torino), sta continuando ad allenarsi in gruppo ma la sua condizione fisica appare ancora piuttosto lontana da quella migliore.

Il giocatore non gioca una partita da novembre, quando scese in campo con la maglia della sua nazionale in amichevole. Poi a dicembre ha accusato anche un problema fisico che lo ha limitato negli allenamenti personalizzati. Da qui la sua forma decisamente non al top.

Per questo Mourinho sembra orientato a lasciarlo in tribuna, e dunque ancora fuori dall’elenco dei convocati per la sfida contro il Milan. Tutto rimandato alla partita in Coppa Italia contro il Genoa, dove potrebbe anche giocare per qualche minuto.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Il Tempo