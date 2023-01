Chance Abraham: col Milan torna titolare, ma a giugno può dire addio

AS ROMA NEWS – Nuova occasione per Tammy Abraham. L’attaccante inglese, apparso ancora lontano parente di quello ammirato la scorsa stagione, sembra essere nuovamente favorito per una maglia da titolare domani sera sul campo del Milan.

Sono queste le indiscrezioni che arrivano oggi dai principali quotidiani: Mourinho, non particolarmente soddisfatto dalle risposte arrivate da Zaniolo come punta di riferimento, sembra orientato a rimettere Tammy al centro dell’attacco, con Dybala al suo fianco.

Resta da capire che fine farà Nicolò: il tecnico potrebbe lasciarlo in panchina, pronto a subentrare a partita in corso (come ha già fatto con efficacia in altre occasioni) oppure decidere di spostare Pellegrini più dietro e far giocare il 22 con Dybala alle spalle di Abraham.

Tahirovic infatti non è apparso ancora pronto per giocare titolare, soprattutto in uno stadio come San Siro e contro una squadra come il Milan. E con Camara a mezzo servizio (problema alla caviglia in allenamento), accanto a Cristante potrebbe agire proprio Pellegrini, con Matic come primo cambio per la ripresa.

Tornando a Abraham, per l’inglese un’occasione importantissima da sfruttare. Perché in questo 2023 Tammy si gioca anche il futuro con la Roma. L’inglese ha mercato in Premier, con Manchester United e Arsenal che osservano le evoluzioni.

Con questi numeri (4 gol in stagione) il nove giallorosso non può essere più considerato incedibile, visto l’ingaggio da oltre 6 milioni netti l’anno. E il club, sempre attento ai conti in rosso, a giugno sarà obbligato a fare delle valutazioni.

Fonti: La Repubblica / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport