Roma, caccia ai rinforzi in scadenza di contratto: Hamari Traoré e Ayoze Perez nel mirino

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Sarà un mercato in tono minore quello di gennaio per la Roma, che dovrà fare i conti con i paletti del Fair Play Finanziario anche la prossima estate.

Ma qualcosa potrebbe muoversi nei prossimi giorni: dalla Francia arriva la notizia dell’interessamento per Hamari Traoré, terzino destro maliano del Rennes, 30 anni, che a giugno sarà in scadenza di contratto.

Visto che Karsdorp in uscita (col Bologna non è stato portato neppure in panchina), Traoré potrebbe essere una sostituzione a costi contenuti anche per gennaio.

Fari anche sull’attacco in vista della prossima estate: monitorato l’attaccante Ayoze Perez, 30 anni, del Leicester, in scadenza a giugno. Può essere un’occasione a costo zero.

Fonte: Gazzetta dello Sport