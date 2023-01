Pisilli illude, Capasso la castiga: Roma Primavera beffata al 94esimo dalla Fiorentina

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Epifania amara per la Primavera giallorossa, battuta per due a uno sul campo della Fiorentina.

Roma beffata nel recupero dopo che Pisilli era riuscito a trovare il gol dell’insperato 1 a 1 all’89esimo minuto di gioco. Ma al 94esimo un assolo di Capasso, già a segno per i viola nel primo tempo, vale la rete della vittoria per i toscani.

Con questa sconfitta i giallorossi perdono l’imbattibilità che durava a da dieci partite, ma rimangono al primo posto in classifica con 29 punti, a +4 sulla Juventus seconda. La Viola invece sale al terzo posto in classifica a quota 23.

IL TABELLINO DEL MATCH

FIORENTINA (4-3-2-1) : Martinelli; Vigiani, Krastev [C], Lucchesi, Favasuli; Berti, Falconi, Vitolo (70′ Harder); Capasso (90’+6 Biagetti), Distefano (90’+6 Nardi); Toci (C) (86′ Gori).

A disp.: Tognetti (GK), Leonardelli (GK), Elia, Sene, Baroncelli, Denes, Presta, Bigozzi, Mendoza, Atzeni, Comuzzo.

All.: Aquilani.

AS ROMA (4-3-3) : Baldi; Missori (62′ Louakima), Keramitsis, Chesti (62′ Silva), Oliveras; Pisilli, Faticanti (C), Pagano (78′ Graziani); Cassano, Padula (46′ Misitano), Cherubini (78′ João Costa).

A disp.: Razumejevs (GK), Del Bello (GK), Foubert-Jacquemin, Ivković, Vetkal, Pellegrini, D’Alessio, Ruggiero, Falasca.

All.: Guidi.

Arbitro: Sig. Alessandro Di Graci di Como.

Assistente 1: Sig. Riccardo Pintaudi di Pesaro.

Assistente 2: Sig. Andrea Cravotta di Città di Castello.

Marcatori: 3′ Capasso (ACF Fiorentina), 89′ Pisilli (AS Roma), 90’+4 Capasso (ACF Fiorentina).

Ammoniti: 31′ Vitolo (ACF Fiorentina), 33′ Falconi (ACF Fiorentina), 35′ Keramitsis (AS Roma), 57′ Faticanti (AS Roma), 58′ Oliveras (AS Roma), 70′ Krastev (ACF Fiorentina), 87′ Favasuli (ACF Fiorentina), 90’+5 Capasso (ACF Fiorentina).

Espulsi: nessuno.