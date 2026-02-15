Caos Inter-Juve, Rocchi: “La Penna ha sbagliato, ma i giocatori cercano di fregarci in tutti i modi”

La polemica non si spegne dopo Inter-Juventus. Il 3-2 nerazzurro del sabato sera continua a far discutere, con l’attenzione che si concentra sull’operato dell’arbitro Federico La Penna e, in particolare, sull’espulsione di Pierre Kalulu, giudicata unanimemente come un errore grave che ha inciso sull’andamento della gara.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco è stato il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, che ha ammesso apertamente lo sbaglio: «Siamo molto dispiaciuti: la decisione di La Penna è chiaramente errata e non abbiamo potuto usare il VAR per sanarla».

Rocchi ha poi aggiunto come l’arbitro sia profondamente colpito dall’accaduto, ma ha allargato il discorso anche ad altri episodi della gara: «La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma non è l’unico ad aver sbagliato: ieri c’è stata una simulazione chiara. L’ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti i modi di fregarci».

Parole pesanti, che certificano un errore arbitrale evidente e riaccendono il dibattito su gestione VAR, simulazioni e credibilità del sistema, in una partita che continuerà a far discutere ancora a lungo.

Redazione GR.net