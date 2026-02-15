Caos Inter-Juve, Rocchi: “La Penna ha sbagliato, ma i giocatori cercano di fregarci in tutti i modi”

La polemica non si spegne dopo Inter-Juventus. Il 3-2 nerazzurro del sabato sera continua a far discutere, con l’attenzione che si concentra sull’operato dell’arbitro Federico La Penna e, in particolare, sull’espulsione di Pierre Kalulu, giudicata unanimemente come un errore grave che ha inciso sull’andamento della gara.
A gettare ulteriore benzina sul fuoco è stato il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, che ha ammesso apertamente lo sbaglio: «Siamo molto dispiaciuti: la decisione di La Penna è chiaramente errata e non abbiamo potuto usare il VAR per sanarla».
Rocchi ha poi aggiunto come l’arbitro sia profondamente colpito dall’accaduto, ma ha allargato il discorso anche ad altri episodi della gara: «La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma non è l’unico ad aver sbagliato: ieri c’è stata una simulazione chiara. L’ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti i modi di fregarci».
Parole pesanti, che certificano un errore arbitrale evidente e riaccendono il dibattito su gestione VAR, simulazioni e credibilità del sistema, in una partita che continuerà a far discutere ancora a lungo.
Redazione GR.net
pore stelle, sto giro è toccata a voi.
“cercano in tutti i modi di fregarci”….nu se po’ senti😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Beh, non amo la classe arbitrale, ma è sotto gli occhi di tutti che i giocatori sono cascatori provetti e questo è molto antisportivo.
Non c’è più lealtà sul campo e quindi non è più uno sport. Allenatori e giocatori dovrebbero farsi un esame di coscienza, arbitrare non è facile anche perchè le decisioni vanno prese immediatamente e sotto la pressione di uno stadio. Rocchi in questo caso ha ragione.
il karma ha una memoria eccezionale… per favore mondo Juve non lamentarti e ricorda dei tempi che furono… il karma non perdona nessuno… prima o poi… e io nel frattempo godo
Bastoni è molto più colpevole di La Penna.
Ha pure vergognosamente esultato per la riuscita della simulazione.
Per il fatto di averlo sostituito a inizio secondo tempo, anche Chivu si posiziona sul livello etico del suo giocatore.
Bravo, sono i primi ad essere antisportivi e poi si lamentano. Ovviamente solo quando tocca a loro. Il mondo del calcio deve ripensarsi profondamente.
Quando tocchi la rubentus rocchi subito interviene adesso la juve la risarciranno vero rocchi?
Bastoni merita una squalifica di 3 giornate. Senza se e senza ma. Come il giudice sportivo si mette a leggere il labiale per squalificare chi bestemmia così può mettersi a vedere i finti falli e squalificare i simulatori.
è un mondo marcio quello del calcio. Negli altri sport si usa il var da anni e non protesta nessuno nessuno parla di partite rubate perché si usa come lo userebbe qualsiasi altro essere umano cioè con cognizione di causa.
Ma siccome qui dobbiamo tutelare amici ed amici degli amici va bene così the show must go on
sei tu che continui a fregare la as Roma in tutti i modi
Non ci provare rocchino… chi ti vuol fregare??? comincia a fare i nomi… Bastoni (quindi Inter), Vergara (Napoli)…fare i nomi prego
Mi sembra che il nostro mister lo ha detto molto chiaramente: ci ricordiamo di quando ha parlato di “personaggi del mondo arbitrale che girano in certe società spiegando ai giocatori cosa fare” per fregare il prossimo. Questo molto prima dello scempio di ieri. Rocchi che faceva?
Guarda caso come cambia la banderuola. Non abbiamo dimenticato nulla di quanto è successo a Mou e alla Roma. Ora costui se ne esce che l arbitro ha sbagliato??
avete acchittato il var con limiti assurdi tipo quello di ieri , la simulazione puo’ essere rivista solo per espulsione diretta e non sul secondo carrellino, ma pure un bambino dell asilo capirebbe di che fregnaccia si tratta; in un mondo di buon senso invece lo rivedi e al posto di Kalulu cacci Bastoni
Caro Rocchi fregano i giocatori ma soprattutto gli arbitri! Quando ti dimetti? Chiedo per un amico!
Fa discutere solo perché la fregatura l’ha presa la Juve, l’avesse presa la Roma direbbero che è tutto regolare.
ma quanto godo vedere il chiello nazionale che dopo anni di mantra “gli arbitri sono l’alibi dei perdenti” impazzisce nel tunnel contro l’arbitro 😅😅😅😅
❤️🧡💛
Ma non Si doveva dimettere? Lasciamo perdere è meglio
Don Fabio Capello dichiaró apertamente che la classe arbitrale è una mafia non più tardi di qualche settimana fa!!! Suggerirei: e se la classe arbitrale nazionale e mondiale fosse realmente sotto scacco della malavita? …aggiungerei: togliamo i se. La giustizia? e chi ci crede più? Per questo siamo allo scatafascio nella nostra società!l, perché tutto ha un prezzo tutto è corruttibile o quasi.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.