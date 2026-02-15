Primavera, grande vittoria della Roma sul campo dell’Inter: nerazzurri travolti 6 a 2!

Dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro il Parma, la Primavera della Roma si riscatta alla grande sul campo dell’Inter, imponendosi per 6-2 in una partita dominata praticamente dall’inizio alla fine.
L’Inter passa subito in vantaggio con Zouin al 9’, ma la Roma Primavera non si fa sorprendere e risponde alla grande: Bah trova la rete del pari, poi Almaviva e Litti firmano la rimonta. Prima dell’intervallo arriva il 3 a 2 di Zounin.
Nella ripresa i nerazzurri restano in dieci per l’espulsione di Kukulis e la Roma accelera: Di Nunzio chiude definitivamente il match, mentre Arena mette il sigillo finale sul 5-2. Nel recupero arriva anche il gol di Forte per il 6-2 in stile tennistico.
LEGGI ANCHE – Sangarè all’Elche: le cifre dell’affare, la percentuale sulla plusvalenza e il diritto di prelazione
Il tabellino del match
INTER (4-3-3): Taho; Ballo, Mackiewicz (57′ Carrara), Bovio, Marello; Venturini, Cerpelletti (79′ La Torre), Mancuso (57′ Jakirovic); Zouin (74′ Vukoje), Kukulis, Pinotti (74′ Putsen).
All. Benito Carbone
ROMA (3-4-2-1): Zelezny; Mirra, Seck, Terlizzi; Carlaccini (86′ Tumminelli), Panico, Bah (86′ Arduini), Litti (59′ Zinni); Maccaroni (69′ Forte), Almaviva (69′ Di Nunzio); Arena.
All. Federico Guidi
Reti: 9′, 42′ Zouin (INT); 12′ Bah (ROM), 18′ Litti (ROM), 36′ Almaviva (ROM), 70′ Di Nunzio (ROM), 78′ Arena (ROM), 92′ Forte (ROM)
Redazione GR.net
Mamma mia! Con una simile vittoria che vuoi commentare! Si commenta da sola…..Una parola…..Immensi!
Sono contentissimo! Anche perché devo confessarvi che – subito dopo la squadra meno importante della Capitale – l’Inter è la formazione italiana che mi è più antipatica.
Grandi FORZA ROMA , ❤️💛❤️💛
Grandissimi Lupacchiotti ed è la prima volta nella storia che l’inter primavera prende 6 gol. È successo ad opera della Roma Primavera. Primo posto in attesa del match dei viola.
La nostra Primavera sembra un po’ l’Arsenal di qualche tempo fa.
Meravigliosa inconclusa, per una ragione (i migliori sempre in 1ª squadra al momento decisivo) o per l’altra (sistema di campionato assurdo con la finale, spesso sfortunata!
Complimenti per oggi intanto.
FORZA ROMA
Sicuri che non è la finale della Coppa Italia?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.