Caos tamponi Lazio, il medico Pulcini non si presenta in Procura per motivi di salute

ALTRE NOTIZIE – Si arricchisce di una nuova puntata il caso tamponi che sta sconvolgendo la Lazio. Questa mattina Ivo Pulcini, il medico sociale del club biancoazzurro, era atteso in Procura Federale per riferire degli ultimi avvenimenti.

Il medico, però, non ha risposto alla convocazione per problemi di salute, motivazione che non gli costerà un deferimento, visto che già non si era visto nella prima convocazione per una pec, si riferisce, visionata in ritardo.

Bisognerà attendere, quindi, per sentire la posizione di uno dei diretti interessati della vicenda e che servirà soprattutto a chiarire la posizione della Lazio sul filone della giustizia sportiva.

Fonte: Gazzetta.it