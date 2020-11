“ON AIR!” – GALOPEIRA: “Mkhitaryan ha testa e piedi per fare tre gol ogni partita”, CORSI: “Speriamo di non rivedere più Mayoral”, BERSANI: “Non aver smontato la squadra sta facendo la differenza”, PRUZZO: “Smalling non può essere il leader della difesa”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “E’ il lunedì che speravamo. Abbiamo guadagnato due punti sul settimo posto, che è il nostro obiettivo stagionale… La Roma ha vinto una partita molto importante, soprattutto perchè ha dato una prova di grande personalità, il problema atavico che ci portiamo appresso da un sacco di anni. Abbiamo preso un gol al loro primo tiro in porta, e lì avevamo tutto un po’ contro, dalle assenze, ai pali, al gol incassato alla prima occasione…E invece la squadra si rimette sotto e gliene fa altri due. La partita poteva finire 4 o 5 a 1. Quella di ieri è una vittoria significativa, mi ricorda un po’ il Fiorentina-Roma dell’anno scorso prima di Natale. La Roma è imbattuta. La squadra ha qualche certezza in più, la strada mi sembra quella giusta. Fonseca? E’ un serio professionista…”

Jacopo Savelli (Roma Radio): “La Roma vince e segna anche senza Dzeko: ha fatto 8 gol senza Edin, quindi non è vero che è Dzeko-dipendente. La Roma può stravincere anche senza il suo giocatore più forte. Rispetto agli altri anni la squadra non subisce scossoni al primi episodio che ti gira contro. L’impatto morale di un gol subito prima era difficilissimo da superare, ora invece la Roma è una squadra che appena subisce il gol ricomincia da dove aveva lasciato, senza subire alcun contraccolpo psicologico…. La Roma ieri ha spianatoil Genoa sotto ogni punto di vista…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Io il momento me lo godo, ma non starò qui a dire che la Roma di Friedkin è da buttare se non dovesse vincere contro Sassuolo e Napoli. Ora godiamoci il momento, ma non buttiamo tutto a mare se poi non vinciamo contro Napoli e Sassuolo. La rosa fino a gennaio è questa qua. Mkhitaryan? Non esiste giocatore al mondo che fa tre gol a partita, ma voi mi credete se vi dico che quel signore ha nella testa e nei piedi la possibilità di fare o far fare tre gol a tutti… La partita di ieri è da fuoriclasse assoluto, da incorniciare. Per me questa è la normalità per un giocatore così. Ieri non vince Fonseca, vince la Roma con Friedkin, Fienga, Fonseca, Dzeko e Spinazzola. Io non pensavo che la Roma dopo 7 partite potesse stare sopra Inter, Juve e Atalanta. E’ chiaro che non è niente di definitivo…il difficile arriva adesso…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Mkhitaryan tre gol, partita dominata dalla Roma senza nessun tipo di storia. Borja Mayoral da rivedere…? Siamo sicuri di volerlo rivedere? Speriamo di non riveederlo mai più. Speriamo che Fonseca abbia capito che non doveva farlo entrare, poi fortunatamente ha sistemato le cose. Lui ha capito che era meglio giocare in undici. Sulla partita c’è poco da dire. Sento dire che queste sono squadrette, ma noi ci vinciamo, altre invece ci pareggiano. Avere Pedro, Mkhitaryan e Dzeko è tanta roba. La Lazio? Sono convinto che la manderanno in B, devo dire anche purtroppo, perchè così non c’è gusto…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La Roma non ha sofferto mai in queste ultime partite, le ha vinte tutte in assoluta scioltezza. Il Cluj era debole, ma tu l’hai battuto 5 a 0 non 2 a 0. Anche ieri si è giocato a una sola porta…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Fonseca era un allenatore in difficoltà fino a poche settimane fa, ma nel calcio le cose cambiano alla velocità della luce. La Roma anche nei momenti di difficoltà non si scompone. E poi c’è una cosa da sottolineare: la Roma per la prima volta non ha smontato la squadra, e questo è il risultato. Non sono arrivati 11 calciatori nuovi, e non ne hai perso altri che ti hanno indirizzato la scorsa stagione, e questo sta facendo la differenza… Borja Mayoral unica nota negativa della giornata, ieri assente ingiustificato…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – podcast): “Ricorderei che la Roma ieri non aveva, oltre a Dzeko e poi Spinazzola, anche un certo Nicolò Zaniolo, oltre a Diawara e Calafiori, e ci butto dentro anche Santon. La Roma non fa sentire le sue assenze, e non ne parla mai l’allenatore, altra qualità non trascurabile da parte di un signore che continua a dimostrare di essere attento all’evoluzione della propria squadra. Ieri c’è stata qualche perplessità sulla sostituzione di Mayoral con Cristante, perchè uscita l’unico attaccante per mettere un centrocampista, ma la differenza è che l’allenatore deve decidere sul momento, mentre chi commenta lo fa dopo…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Ma la Roma si riprendesse Petrachi, che tornerebbe di corsa! L’unico acquisto sotto esame è quello di Pau Lopez, che mi sembra che stia comunque sul pezzo, ma per il resto tutti gli altri acquisti sono stato azzeccati. Ibanez vale già 40 milioni…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma c’è…ragazzi, alla Roma se gli ridanno il punto è seconda in classifica… Dzeko purtroppo non è stato sostituito, la Roma praticamente ha giocato in dieci. Nonostante questo la squadra ha fatto una grande partita. Si è vista la differenza di quando ti trascinano giocatori come Pedro, Mhitaryan e Pellegrini… La Roma è nella lotta, c’è chi è più avanti come il Milan e chi più indietro come la Lazio, ma sono tutte racchiuse in un fazzoletto di punti… La cosa incredibile è che la Lazio cercava un attaccante e spende 20 milioni per Muriqi, mentre la Roma si prende gratis uno come Mkhitaryan…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Fonseca lo volevate cacciare e invece lui vince anche senza Dzeko…Voi lo volevate cacciare perché aveva pareggiato contro il Verona senza mezza squadra. E invece è seconda in classifica, perchè sul campo ha fatto 15 punti, poi il segretario gliene ha fatto perdere uno, ma ora il segretario lavora per il Verona… Mi ha colpito molto la Roma ieri, sullì1 a 1 rischiavi di perdere la testa, e invece non l’ha persa e non l’ha fatto nemmeno l’allenatore che ha azzeccato la mossa: togliere l’attaccante quando devi segnare è stato un rischio, perchè se ti andava male lo avrebbero criticato, e invece ha indovinato completamente la mossa…”

Franco Melli (Radio Radio): “La Roma la vedo sempre più determinata, autorevole, come se avesse indovinato tutte le pedine al posto giusto. Anche Pellegrini. E quindi è una squadra che in questo campionato bloccato sulla mediocrità, dove pareggiano tutte le squadre candidate allo Scudetto, la Roma può reinventarsi dal quarto posto in su…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Devo dare una nota di merito a Fonseca, lui ha messo in campo Mayoral ma poi l’ha pure tolto. Appena lo ha fatto, la partita è cambiata. Mkhitaryan ha fatto due gol di grande fattura. La Roma il primo tempo era ingabbiata dalla staticità in avanti. Mayoral ha avuto pure un’occasione sul sinistro, ma ha fatto una cosa di basso livello. L’altro neo che ho visto è Smalling, che non può essere un leader della difesa, ma un buono stopper, anni 70′, ma è uno stopper. Lì invece ci vuole un regista, che ancora non c’è. La squadra però ha un’identità ed è merito dell’allenatore…”

