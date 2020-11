E ora la Roma spaventa le candidate allo Scudetto

AS ROMA NEWS – “Fonseca segna un gol dalla panchina“, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera (L. Valdiserri), e la Roma supera un banco di prova che forse non è sufficiente a fare sogni proibiti, ma il modo in cui la squadra ha superato i liguri è tutt’altro che banale.

La Roma è in crescita, e le prestazioni condite con valanghe di gol adesso spaventano le candidate allo Scudetto. Vanno considerate, infatti, le assenze con le quali la squadra si è presentata a Marassi: con Dzeko positivo al Covid-19 e Spinazzola costretto ad uscire ad inizio gara per infortunio, i giallorossi hanno messo in campo una prova sontuosa.

I giallorossi volano alto, e ora il compito di Fonseca ora sarà calmare l’entusiasmo di una piazza solita agli eccessi, nel bene e nel male. Sognare non è proibito. Basta non esagerare.

Fonte: Corriere della Sera