Spinazzola ko, rischia uno stop di 2-3 settimane. Calafiori o Peres le alternative

NOTIZIE ROMA CALCIO – Al minuto 15 di Genoa-Roma è successo quello che in tanti temevano da qualche tempo a questa parte: l’infortunio muscolare di Leonardo Spinazzola.

Il terzino si è dimostrato uno dei migliori esterno sinistri della Serie A, ma i dubbi principali risiedevano sulla tenuta fisica di un calciatore spesso soggetto a infortuni muscolari. Spinazzola poi in questo inizio di stagione è stato impiegato quasi sempre da Fonseca e ha potuto riposare assai poco. Il motivo è facilmente intuibile: il sostituto naturarle per la corsia mancina, Riccardo Calafiori, è da tempo indisponibile causa Covid.

Ora però il giovane terzino sinistro tornerà ad allenarsi in gruppo, candidandosi a prima alternativa di Spinazzola, che rischia uno stop di 2-3 settimane: stando a quanto racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il timore a Trigoria è che il calciatore abbia riportato una lesione muscolare, che gli impedirebbe di tornare in campo dopo la sosta per Roma-Parma.

A quel punto le strade davanti a Fonseca sarebbero due: o puntare subito su Calafiori, che però appare ancora troppo acerbo per diventare titolare, oppure confermare Bruno Peres a sinistra che ieri ha fato vedere cose interessanti da vice Spinazzola. Il tecnico portoghese incrocia le dita e spera che gli esami possano scongiurare questa eventualità.

Fonte: Gazzetta dello Sport