GENOA-ROMA 1-3, Leggo: “Armenian Rhapsody”, Il Messaggero: “Micki, Micki, Micki”, Il Tempo: “E’ divino”, Corsport: “Roma, goditelo”

AS ROMA NEWS – La Roma non si ferma più. Anche il Genoa deve inchinarsi, battuto 3 a 1 a Marassi dopo una gara dominata dai giallorossi, ora al terzo posto in classifica insieme al Napoli, e a soli tre punti dalla vetta ancora occupata dal Milan.

“Armenian Rhapsody”, titola oggi Leggo (F. Balzani), che esalta come tutti gli altri quotidiani la prova strepitosa di Mkhitaryan, autore di una tripletta. “Fonseca si è trasformato nel Cavaliere Nero di Proietti dopo le tante critiche, anche interne – scrive il quotidiano -. E la classifica potrebbe ridere ancora di più entro stasera quando arriverà la decisione sul ricorso per la sconfitta a tavolino per il caso Diawara. In caso di vittoria la Roma salirebbe al 2° posto“.

“Micki, Micki, Micki”, titola invece l’edizione odierna de Il Messaggero (U. Trani), e la Roma irrompe in zona Champions. Anche il quotidiano romano rende merito a Fonseca che vince grazie a delle felici intuizioni tattiche, come appunto l’uscita di Mayoral per far giocare Mkhitaryan attaccante centrale, diventato per l’occasione “Henirkh Potter“, viste le magie fatte ieri pomeriggio.

Per Il Tempo (T. Carmellini), l’intervento dell’armeno è stato addirittura “divino” dopo il gol del momentaneo pareggio sull’unico tiro in porta fin lì del Genoa, con Mkhitaryan che a suon di reti ha riportato i suoi sulla terra. L’armeno prende la Roma per mano, aiutato da Pedro e Pellegrini in buona forma. Per i giallorossi i numeri parlano chiaro: diciottesimo risultato utile sul campo nelle ultime 19 gare, tre gol senza avere il bomber titolare e terzo posto. Anche il Corriere dello Sport punta forte su Mkhitaryan: “Roma, goditelo” titola in apertura.

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) esalta Fonseca: “Ha trovato l’alchimia giusta“, scrive il quotidiano sportivo milanese, “La Roma sta iniziando a segnare con una facilità quasi disarmante, basti pensare che nelle ultime tre partite dei giallorossi sono arrivati ben 10 gol, alla media di 3,33 a partita. E Fonseca sorride“.

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo / Leggo / Corriere dello Sport