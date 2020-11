Ricorso Roma, terminata l’udienza: la decisione verrà presa nei prossimi giorni (COMUNICATO)

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 19:15 – E’ terminata l’udienza della Roma in merito al ricorso del 3 a 0 a tavolino deciso dal Giudice Sportivo dopo la gara di Verona.

La decisione non verrà però presa oggi, ma sarà annunciata nei prossimi giorni. Lo comunica la FIGC con una nota appena apparsa sul proprio sito ufficiale che riportiamo qui sotto:

“Sono terminati i dibattimenti dei ricorsi presentati alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale da Napoli e Roma. Il ricorso del Napoli è in merito alla perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica in ordine alla mancata disputa della sfida con la Juventus dello scorso 4 ottobre, mentre il reclamo della società giallorossa riguarda la sconfitta per 0-3 comminata dal Giudice Sportivo per il match con l’Hellas Verona disputato lo scorso 19 settembre. I due collegi giudicanti, presieduti rispettivamente da Piero Sandulli e Lorenzo Attolico, sono riuniti in Camera di Consiglio e gli esiti saranno resi noti al termine dei lavori.”

………….

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Oggi pomeriggio si decide: la Roma attende con ansia l’esito del ricorso alla sconfitta a tavolino disposta dal giudice sportivo per la gara di Verona, pareggiata sul campo dai giallorossi.

Oggi alle 14:30 l’avvocato Antonio Conte, insieme al Ceo Guido Fienga, discuterà il ricorso davanti alla Corte Sportiva d’Appello, che si terrà in videoconferenza, mentre l’Hellas presenzierà con il proprio legale. Il presidente Sandulli si asterrà dal dibattimento.

Nel pomeriggio quindi si conoscerà il verdetto definitivo sulla vicenda: la Roma, che non ha avuto vantaggi dalla svista Diawara, spera di riottenere quanto guadagnato sul campo. Quel punticino del Bentegodi può avere infatti ripercussioni pesanti in classifica, e far volare i giallorossi al secondo posto alle spalle del Milan.

Fonte: Il Tempo