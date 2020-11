AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di lunedì 9 novembre 2020:

Ore 13:20 – Inizio di settimana in netto rialzo per il titolo giallorosso in Borsa dopo la vittoria per 3-1 in casa del Genoa. ‘AS Roma’ ha aperto infatti con un +24,83%, attestando il prezzo di riferimento per ogni azione a 0,185. La scorsa settimana era fallito il tentativo di Opa da parte del nuovo proprietario Dan Friedkin.

Ore 10:10 – La Roma teme di dover perdere Spinazzola per 2-3 settimane a causa dell’infortunio muscolare rimediato ieri. Fonseca spera di riaverlo per Roma-Parma del 22 novembre, altrimenti dovrà scegliere tra Calafiori e Peres. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:00 – Ci sarà oggi pomeriggio, alle ore 14:30, il ricorso della Roma contro il 3 a 0 a tavolino inflitto ai giallorossi dopo la gara di Verona. I giallorossi, qualora riottenessero il punto guadagnato sul campo, salirebbero al secondo posto. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

