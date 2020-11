Ricorso Roma, oggi alle 14:30 si decide: i giallorossi possono salire al secondo posto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Oggi pomeriggio si decide: la Roma attende con ansia l’esito del ricorso alla sconfitta a tavolino disposta dal giudice sportivo per la gara di Verona, pareggiata sul campo dai giallorossi.

Oggi alle 14:30 l’avvocato Antonio Conte, insieme al Ceo Guido Fienga, discuterà il ricorso davanti alla Corte Sportiva d’Appello, che si terrà in videoconferenza, mentre l’Hellas presenzierà con il proprio legale. Il presidente Sandulli si asterrà dal dibattimento.

Nel pomeriggio quindi si conoscerà il verdetto definitivo sulla vicenda: la Roma, che non ha avuto vantaggi dalla svista Diawara, spera di riottenere quanto guadagnato sul campo. Quel punticino del Bentegodi può avere infatti ripercussioni pesanti in classifica, e far volare i giallorossi al secondo posto alle spalle del Milan.

Fonte: Il Tempo