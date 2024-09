Caos Zalewski: dietrofront col Galatasaray, la Roma lo mette fuori rosa

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Il caso Zalewski è servito. Proprio quando sembrava tutto fatto per il passaggio del giocatore polacco al Galatasaray, l’improvviso dietrofront del calciatore che ha fatto arrabbiare la Roma e rischia di compromettere il rapporto con il club.

I turchi, dopo aver apprezzato le belle prestazioni di Zalewski in nazionale, decidono di rompere gli indugi e puntare forte sul calciatore giallorosso. Dopo aver messo sul piatto 2,5 milioni a stagione, il polacco sembra convincersi a cambiare casacca. La Roma a quel punto viene informata e comincia a trattare.

Fino a raggiungere un accordo a 11 milioni più bonus, intesa trovata nella tarda mattinata di ieri. Ma a quel punto è stato Zalewski a fare retromarcia. I motivi sono poco chiari: c’è chi parla di un’offerta al ribasso del Galatasaray (per aumentare quella alla Roma) ad aver fatto storcere la bocca al calciatore fino all’improvviso dietrofront, chi invece di un semplice cambio di idee da parte dell’esterno sinistro.

Fatto sta che nel pomeriggio la situazione implode: il Galatasaray viene informato del ripensamento del calciatore, e cade dalle nuvole. I turchi però, invece di mollare la presa, rilanciano con una proposta da quasi 3 milioni l’anno. Ma non basta. Ghisolfi a quel punto ha un colloquio col ragazzo nel corso del quale, rivela Il Romanista, informa Zalewski che verrà messo fuori rosa se non accetterà la ricca offerta del Galatasaray.

Secondo Il Messaggero una decina di giorni fa, prima di apprendere dell’offerta turca, la Roma aveva proposto al ragazzo il rinnovo (a cifre molto distanti dai 2 milioni e bonus offerti dal Galatasaray), l’offerta del club turco aveva però cambiato i piani. Quando mercoledì sera la trattativa tra le società sembrava essersi arenata, Nicola era nuovamente pronto a mettersi seduto per parlare del rinnovo con i giallorossi. L’intesa trovata in corsa ieri tra le società, ha invece cambiato gli scenari per l’ennesima volta. A quel punto è stata la Roma a fare pressing sul ragazzo che, in pieno stile Dybala, ci ha ripensato e detto di no. Spingendo il club a metterlo fuori rosa.

Ora la palla è tutta nelle mani di Zalewski, che deve decidere cosa fare. E deve farlo in fretta: il mercato in Turchia chiude alla mezzanotte di oggi. De Rossi, spettatore interessato, non può far altro che aspettare di capire come si concluderà la spinosa vicenda: il tecnico aveva ribadito la sua fiducia al calciatore. Ma Genova per Zalewski è ormai pura utopia. Il Galatasaray invece è ancora alla finestra, e aspetta ancora una risposta.

Fonti: Il Romanista / Il Messaggero

