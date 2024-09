De Rossi prepara la Roma anti-Genoa: recupera Dovbyk, Hermoso si prende la difesa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Artem Dovbyk ha recuperato, e col Genoa giocherà titolare. Lo rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che racconta come ieri sia arrivato il via libera dei medici del Fulvio Bernardini al suo rientro in gruppo e, quindi, alla possibilità di schierarlo dal primo minuto domenica contro i liguri.

Il centravanti dopo giorni di lavoro ha smaltito quel problema muscolare avvertito nell’ultima parte di gara contro la Juventus che lo ha costretto a saltare gli impegni della sua nazionale. Al Fulvio Bernardini sono convinti delle qualità del ragazzo e che quando inizierà a segnare poi non si fermerà più.

De Rossi intanto sta pensando di cambiare pelle alla Roma e prepara un 3-5-2 con Hermoso nuovo leader difensivo al centro di una retroguardia completata da Mancini e Ndicka.

Nonostante abbia saltato la preparazione estiva, l’ex Atletico Madrid si è allenato duramente a Trigoria mostrando una buona condizione e un carattere d’acciaio. In qualche occasione, durante le partite, qualche compagno lo ha pure invitato ad entrare in maniera meno dura.

Ma il difensore, combattente per definizione, non fa sconti a nessuno e già contro il Grifone è pronto a rivivere le giornate esaltanti vissute con l’Atletico Madrid e a far valere la sua esperienza. E ora per DDR il difensore può costituire quell’arma tattica in più, al pari di Manu Koné poco più avanti a centrocampo, per imporre la manovra dal basso e dare più alternative al gioco secondo lo schema 3-5-2.

Corriere dello Sport

